總統蔡英文。

【LIVE直播】因應疫情期間防疫所需 總統府新聞說明會｜2021.05.20

總統府發言人張惇涵今天表示，昨（19）日下午，總統官邸協助照顧退役工作犬的一位志工主動通知確診，在得知消息後，總統醫療團隊隨即啟動應變作業，在第一時間為總統蔡英文及相關人員進行核酸檢測篩檢，結果全為陰性，總統健康安全無虞，他也頂計晚間6點50分線上直播說明。

張惇涵指出，該名志工為今日指揮中心公布的確診案例，經查，上次進入官邸時間為5月11日上午9時至下午17時40分，期間與總統並沒有任何接觸，動線也沒有與總統重疊，也未曾進入總統起居的寓所， 當日之後也未再進入官邸範圍。

張惇涵指出，該名志工為今日指揮中心公布的確診案例，經查，上次進入官邸時間為5月11日上午9時至下午17時40分，期間與總統並沒有任何接觸，動線也沒有與總統重疊，也未曾進入總統起居的寓所， 當日之後也未再進入官邸範圍。

張惇涵表示，醫療團隊已組成專案小組，總統官邸也即刻進行全面消毒，暫時停止志工支援作業，醫療團隊也密切監測總統身體狀況，確保總統及周邊工作人員健康安全。

張惇涵表示，昨天下午有照顧退役工作犬志工通報確診，府方第一時間為蔡總統進行核酸檢測，是陰性。

經查證，上次5月11日上午9點到傍晚5點40，進入官邸，與總統沒互動接觸，沒重疊動線，之後沒進入官邸，亦無萬華足跡，已暫時停止志工支援。

目前總統府沒有確診個案，84位同仁自主健康管理，採取居家辦公。

總統副總統願意在國產疫苗研發成功後施打，計畫沒改變。有6位幕僚已施打疫苗，隨扈有15％施打疫苗，目前還是讓第一線醫護施打疫苗，相關疫苗已經登記。

張惇涵表示，該名工作犬志工對於4隻工作犬均有照顧，至於官邸犬貓是否篩檢？經確認，貓犬不會傳染人類，目前台灣的動物並無做篩檢，研判安全無虞。

(中時新聞網)