彰化縣衛生局20日下午再次公布確診個案公共場所活動史，包括了溪湖的五星級平價鍋物、嬉遊郵局、員林高中和墊腳石圖書等文化廣場，衛生局強調，看足跡也要比對時間，這段時間內有到過這些地方，出現身體不適症況，就要去篩檢，注意健康自主管理。
彰化縣今天再添加6人確診，彰化累計確診個案達到64例，彰化衛生局上午公布9個足跡後，下午再公布最新8個足跡，其中溪湖郵局佔了兩個時段，提醒民眾注意。
彰化縣衛生局強調，公布足跡不是獵巫，標籤化，考量確診者幾乎都是在密閉空間接觸，同時間進行餐飲、聊天等，成了高風險，同時間內到過這些地方，需要自我留意。
彰化縣衛生局長葉彥伯也提供怎麼看足跡四大招
1.確認地點、日期和時間。
2.計算自主健康管理時間，自足跡接觸日起加14天
3.14天內有狀況立即就醫。
4.就醫時，主動告知醫師活動接觸史，配合採檢，等待結果。
(中時 )
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