旗山天后宮主委葉冠億（左二）致贈防疫物資防護面罩給第一線警察人員。（林雅惠攝）

在家吃披薩也能做公益！知名義式手工披薩餐廳攜手伊甸社會福利基金會，即日起至11月30日前訂購冷凍披薩料理包，每售出一組訂單就提撥20元，捐贈給伊甸基金會作為「弱勢兒童服務計畫經費」。

根據統計，每年有超過1萬名發展遲緩兒出生，也就是說每15個孩子中，就有1個可能是發展遲緩兒，但只要把握6歲前的黃金時期，給予適當的刺激和復健，都有機會跟上發展的腳步。

連鎖餐飲長期投身幼兒親子手作活動，並關懷弱勢兒童與家庭，其義式窯烤披薩、義大利麵及燉飯，廣受全年齡層喜愛。去年10月推出線上冷凍料理包，讓民眾不出門在家就可以安心吃到正統義式的美味，今年將公益活動延長至11月30日，讓民眾在疫情期間安心吃，愛心義起來。

此外，高雄市旗山天后宮為了加強保護防疫人員包含醫護人員及警察的安全，20日下午由主委葉冠億代表致贈防疫物資3500個防護面罩給第一線執勤人員，包括旗山醫院、旗山分局及六龜、湖內、仁武及新興分局的員警，讓第一線醫護人員及員警們能加強自身防護，降低感染的風險。

旗山天后宮指出，第一線防疫人員備極辛苦，為了防堵疫情蔓延，包含醫護與警界，隨時都有暴露與近距離接觸病毒患者的風險，因此特別捐贈防疫物資，也衷心呼籲全台民眾，遵照政府防疫規定，齊心抗疫、戰勝病毒。

主委葉冠億說，感謝台南善心人士蔡女士的慈善捐款，弘揚媽祖慈悲精神，共同行善做公益，促成這一次的義舉。

(中時 )