不甩三級警戒！19上班族群聚草悟道遭勸反嗆：關你啥事.去報警啊

本土病例暴增，中央流行疫情指揮中心昨（19日）已緊急下令全國提升到三級警戒，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，不過台中草悟道今（20日）一早卻有19名保險業務員群聚在室外園道的公共空間開會，遭勸離時竟反嗆「關你什麼事？」態度囂張，經報警處理後，該公司已發聲明道歉。針對群聚行為，台中市將重罰30萬元。

今早有媒體經過台中草悟道時，發現一群保險業務員在室外園道的公共空間圍成一圈、席地而坐，疑似正在群聚開會，記者上前查看，確實超過10人，因此詢問他們是甚麼活動，不料業務員竟對記者群起圍攻，狂嗆「關你什麼事？」、「去報警啊！」態度十分囂張。

業務員不滿的說，他們有按規定分區坐，並沒有違規，還要求記者出示身分證件，揚言要報警，並拿出手機反拍，面對記者勸離，他們則不斷跳針狂嗆「已經隔這麼開了，請問怎麼了嗎？關你甚麼事？」

警方表示，現場同仁到場後，發現確實有19人聚集，已違反第三級警戒規定，因此蒐證查抄違規人後予以勸離，針對違反室外10人聚會部分，將函送衛生局裁處。

事件爆發後，業者則發聲明回應表示，已禁止業務面訪及相關保戶服務工作，要求利用視訊或網路平台完成，將加強宣導同仁防疫措施，要求從嚴遵守相關規定，對於造成社會疑慮，深感抱歉。

台中市政府提醒民眾勿於公園綠地，超過10人群聚，以免受罰。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

因應全國提升至三級警戒，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，台中市政府啟動各項防疫措施，建設局於權管公園、園道設立防疫宣導告示，勸導民眾佩戴口罩，針對草悟道傳出某人壽19名員工群聚行為，且經勸導仍群聚作為，台中市將重罰30萬元。

新聞局長黃國瑋指出，中央疫情指揮中心因應全國提升到三級警戒，規定民眾外出時須全程戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，工作場所也應落實分艙分流、彈性上班，呼籲大家減少群聚，民眾也可撥打1999專線檢舉未戴口罩者。

「不群聚、免受罰！」建設局指出，台中市公園及園道等戶外空間舒適宜人，許多民眾喜歡聚集遊憩，但疫情當前，台中市配合中央並站在保護市民健康的立場，已超前部署各項防疫作為，如發現群聚違規者，將由現場保全人員及巡查人員於現場開立舉發單，依《傳染病防治法》第37條規定暨第67條，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，強力執法落實防疫。

建設局提醒，國際COVID-19疫情仍嚴峻，所有民眾應避免出入人多擁擠的場所，外出也務必全程佩戴口罩，目前公園內兒童遊戲場、涼亭、體健設施、附屬運動場域已暫停使用；建設局也選定人潮較多的亮點公園，於周末進行走動式防疫宣導，提倡正確防疫觀念，共同維護市民安全。

(中時新聞網)