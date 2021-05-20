港交所刊發有關主板盈利規定及檢討《上市規則》有關紀律處分權力及制裁的條文的諮詢總結。經仔細考慮所有回應意見，港交所修改了諮詢文件中的建議而採納將盈利規定調高60％，並修訂盈利分布規定；修訂後的盈利調高幅度的實施日期為2022年1月1日；及按情況就個別申請人不用符合盈利分布授予寬限，靈活處理。

香港信報報導，港交所認為，盈利規定宜調高60％，等同盈利總和要求是8,000萬港元，並將盈利分布改為56％、44％，即營業紀錄期首兩個財政年度所須的最低盈利總和為4,500萬港元，最後一個財政年度為3,500萬港元，引申歷史本益比約14倍（與1994年至2020年恒生指數的平均本益比一致）。

上市前3個財政年度合計盈利不少於8,000萬港元，較原建議至少達1.25億港元及1.5億港元，分別低36％及50％。

《紀律處分諮詢總結》方面，港交所有關紀律處分權力及制裁的建議，將在按《紀律處分諮詢總結》所述稍加修改後全面實施。實施有關建議將擴大可作聲譽制裁的範圍，並確保可對更多個別人士作紀律處分，包括導致或明知而參與違反《上市規則》的高級管理人員。《紀律處分諮詢總結》所載的《上市規則》修訂將於今年7月3日實施及生效。

港交所上市主管陳翊庭表示，港交所致力維持並提升旗下市場質素，同時非常重視投資者保障。為此，必定要全力做好把關，執行更有針對性的上市後監管，讓市場更清晰港交所監管及規則執行的職責，提高透明度。相信《上市規則》的修訂，會令香港資本市場整體受惠，並進一步加強香港作為亞洲首要國際金融中心的角色。

港交所上市科規則執行主管Jon Witts表示，在這次《上市規則》修訂後，違反《上市規則》或參與不當行為的個別人士均要承擔責任，這有助確保港交所的紀律處分框架維持健全及有效，以提升市場質素及保障投資者的權益。

(工商 )