桃園市長鄭文燦20日在抗旱會議表示，石門水庫水位降到1成就會進入紅燈，呼籲市民要有心理準備。(蔡依珍攝)

桃園21日起轉為減量供水橙燈，市長鄭文燦20日宣布洗車業者停業、持續爭取北水南調，面對石門水庫水位只剩11.1％，陷入1成保衛戰，他不諱言，若完全沒有下雨、水庫水位又降到10％以下，水情就會進入紅燈、供五停二的限水措施，呼籲市民要有心理準備。

「橙燈階段已經不是壓力測試，目前供水情勢就是非常吃緊！」鄭文燦說，中央抗旱指揮中心已決議桃園從21日開始進入橙燈，從現行減壓供水改成減量供水2成，但石門水庫水位只剩11.1％，未來5、6月下雨情勢仍不明朗，按照天氣預測，仍有很大的風險，因此橙燈階段仍要預先準備供五停二的節水對策，所有的備援方案都要啟動，一旦進入紅燈二階限水就很嚴重，必須分區供水或分時供水，會朝供五停二的方向，呼籲市民要有心理準備。

「桃園進入紅燈的可能性非常大！」鄭文燦說，若完全沒有下雨的可能，石門水庫水位又降到10％以下，就有可能進入紅燈，他指示各單位做好準備，各種方案都要派上用場。

鄭文燦提到，進入橙燈階段節水率要到達20％，特別是用水1000度以上的工業大戶，都要節水2成，業者可以改用地下水，若因產能要雇用水車取水，市府也協調將近100輛水車可以支援，目前游泳池、三溫暖已因防疫宣布暫停，他也宣布即起會協調洗車業者要自主停業。

鄭文燦也要持續爭取北水南調，希望從三峽河、鳶山堰以及板新水廠供水至大湳水廠的數量，能從現行一天20萬噸再往上提升，桃園也會充分再利用地下水、放流水、工地水、河川水、埤塘水等5種水源，包括工業用戶1400口備援的地下水井、市區和公園的88口民生用備援水井，全都要到位啟用，將近600個供水的水塔也要整備好，調度、備援、節水三方並進。

(中時 )