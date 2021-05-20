三位確診朝陽女大生活動足跡，以霧峰區為多，中市環保局20日針對霧峰區，加強沿街大規模消毒。（霧峰區公所提供／黃國峰台中傳真）

台中市政府20日公布朝陽確診女大生2710足跡，以霧峰區為多。（台中市政府新聞局提供／黃國峰台中傳真）

台中市政府20日公布朝陽確診女大生2816足跡，以霧峰區為多。（台中市政府新聞局提供／黃國峰台中傳真）

台中市政府20日公布朝陽確診女大生2514、2710、2816足跡，以霧峰區為多，將整個霧峰區列為 禁止現場飲食、外帶外送採實名、實聯制。（台中市政府新聞局提供／黃國峰台中傳真）

位於霧峰區的朝陽科大一位住宿女大生，日前新冠肺炎確診，台中市政府20日下午疫情記者會上，公布又有2朝陽女大生確診，在地方投下震撼彈，由於大學生活動力範圍廣，又都有在霧峰地區的足跡，環保局長陳宏益，要民眾不要擔心，環保局除19日已針對南大里接近霧峰地區，做全面性消毒外，20日上午11點也已經以朝陽大學為中心，對整個霧峰區消毒一遍，經發局提醒民眾外出戴口罩，不在外飲食，外帶採實聯制。

朝陽科大1名女住宿生新冠確診，由於她曾前往台中美樂地KTV與同校不同系20名學生夜唱8小時，市府表示已對這20位學生採檢，至20日止20人中除最初的女大生，案2710及案2816二位女大生確診，根據市府公布的這二位女大生活動足跡，除最初那晚在中區的KTV外，大部分集中在霧峰、其次是大里，也有到達南區大慶街飲料店、最遠到豐原流星花園，引起霧峰地方民眾關注。

環保局長陳宏益表示，19日已動員11個區隊，上百個清潔隊員，針對南大里接近霧峰地區，做全面性消毒，20日接到霧峰疫情訊息，緊急集結了含噴霧式車載消毒車12輛及砲霧車1輛共13輛的消毒車，及5台背負式水霧機，於11點從朝陽大學出發，在區長陳宗祈、各里里長帶領下針對霧峰各大街小巷全境消毒。

環保局長陳宏益強調，打擊病毒還是要內外夾擊，公共區域由環保局負責，私領域，如住家、營業場所等室內場所還是要民眾自行消毒，因為新冠肺炎病毒傳染途徑以室內人群接觸為主，所以室內風險更高，民眾可用「5055消毒法」簡易自製消毒水，只要將一般市售漂白水稀釋50倍，抹布浸泡5分鐘，每5小時擦拭1次，就可讓居家室內空間常碰觸的物體表面達到消毒效果。

經發局長張峯源表示，三位確診朝陽女大生，加上其一起歡唱的大學生，活動範圍密密麻麻，以在霧峰地區為最多，所以霧峰地區必需加嚴加密，外出請戴緊口罩，整個霧峰區全區禁止現場飲食，採外送外帶實名、實聯制，就是要把病毒防堵到無所遁形。

(中時 )