希臘消防部門表示，由於吉安尼亞山（Mount Geraneia）野生生物保護區燒了一夜的森林大火，當地數十位住民今天稍早已被疏散到安全地區。目前為止，尚未傳出傷亡。

一名發言人表示，大火昨天晚間從距雅典西方約90 公里科林斯灣（Gulf of Corinth）村莊斯金諾斯（Skinos）附近竄出以來，他們已經疏散了6個村莊和2間修道院的人員。

他告訴法新社，在強風的助長下，「火勢正在大面積延燒」。

消防局發言人告訴希臘電視台Skai TV：「這是2021年第一場大火…為了預防（不測），因此疏散了幾個社區的民眾。」

他說：「我們沒有收到（有關人身安全遭受威脅）資訊，我們也尚未出手營救任何人。」

消防部門的推文中說，他們已經在當地部署超過180名消防員、62台消防車，並有17架飛機、3架直升機抵達支援。

根據希臘媒體報導，有些房舍因為大火受損。

(中央社)