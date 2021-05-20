日本九州地區今天因梅雨鋒面影響下大雨，多個地區的1小時累積雨量創5月新高；另外，熊本縣水(俁)市、福岡縣浮羽市等處因雨勢猛烈，發出避難指示。

日本放送協會（NHK）、西日本新聞報導，日本氣象廳表示，因低氣壓和梅雨鋒面影響，不斷湧入暖濕空氣，西日本局部地區今天雨勢激烈；到明天包括東日本的大範圍地區，可能降下大雷雨，須嚴防土石災害、淹水與河川氾濫等災情。

截至下午1時止，九州多個地區的1小時累積雨量創5月新高，包括佐賀縣伊萬里市的1小時累積雨量達61.5 毫米、長崎縣佐世保市達57.5毫米、熊本縣山江村54毫米、福岡市博多區25.5毫米等。

另外，日本今天起實施避難情報新制，發生豪雨等天災時的警戒等級統整為5個等級 （最嚴重為第5級）。

今天熊本縣水(俁)市與福岡縣浮羽市等處，都因為大雨恐造成土石流，警戒等級提升到第4級，發布「避難指示」，對象包括熊本縣水(俁)市全市1萬1460個家庭、2 萬3502人，以及福岡縣浮羽市多個地區共1976個家庭、5338人。

(中央社)