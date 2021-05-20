本土疫情大爆發，第一線醫護人員承受莫大壓力，一名負壓隔離病房護理師自曝工作現況，表示每一次的著裝需要15分鐘以上，每一次治療結束都是滿身大汗，但有病人竟把叫人鈴當服務鈴用，瘋狂按鈴，讓這名護理師相當無奈。

一名自稱「隔離病房護理人員」的網友在Dcard發文，她表示因為covid-19的關係，整個單位步調全部亂掉，瘋狂接入疑似個案，每一次的著裝需要15分鐘以上，確認再確認才敢進病室，而每一次治療結束，都是滿身大汗。

原PO無奈表示，有些病人會把叫人鈴當服務鈴用，但他們每進一次就要穿脫衣服，消毒物品洗手，並且不只一位病人要顧，實在沒辦法隨傳隨到，希望病人給他們時間準備，而不是瘋狂按鈴。

原PO分享工作內容包含生命徵象、協助採檢、給藥、打抗生素、發餐及倒水。其中放置靜脈導管真的很痛苦，因為帶兩副手套，加上護目鏡影響視覺，真的很難確定靜脈的位置，懇請大家不要苛責，因為他們也「很想一針就上，但真的不好摸」。

最後原PO請大家幫忙轉告，如有住進隔離病房，可以自備多一些的特大瓶礦泉水；不然就是請大家多體諒，給他們多一些時間。

看完護理師真實工作現況，網友們紛紛回應：「辛苦了，謝謝你們！！」、「辛苦妳們了，真的很偉大！臺灣有你們真好」、「真的辛苦你們了，平常戴口罩戴久已經有點不舒服了，更何況是要整套裝備的你們。大家真的要自律啊！沒事真的別出門 別造成人家困擾」。

「辛苦你們了，不畏病毒站在最前線守護台灣，那種壓力與疲憊真的難以想像，希望這篇文章能給更多人看到，多體諒醫護人員，而我們這些民眾，能做的就是盡力做好防疫，口罩帶好，勤洗手，少出門不群聚，為緩解疫情盡最大的努力」。

(中時新聞網)