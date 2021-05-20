中國大陸與歐盟因新疆強迫勞動等人權問題發生齟齬，造成談判7年才完成的歐中投資協定在歐洲議會審議受阻。歐洲議會明白表示，北京必須取消對歐盟政界人士與外交官的制裁，否則將保不住歐中投資協定。歐洲議會將在台北時間20晚上22時30分就凍結歐中投資協定審議進行表決，由於北京無意撤除制裁，協定遭凍結的命運顯然已無法挽回。

綜合外媒報導，歐洲議會將在今晚就凍結歐中投資協定審議進行表決，歐盟並明白表示，北京如果希望保住它與布魯塞爾達成雙邊投資協定，就必須取消對歐盟政界人士和外交官的制裁。

歐洲議會議員認為，中國對歐盟政界人士與議員的制裁並不是基於國際法，但歐盟對中國的制裁措施是針對中國侵犯人權的行為，而國際上的人權議題受到聯合國公約的保護，無法以「干涉內政」來迴避。

凍結歐中投資協定審議的草案表示，由於中國對歐盟實施制裁，因此凍結投資協定審批程序「是合理的」，中國必須先解除制裁，歐洲議會才會進行投資協定審議程序。

該草案還強調說，經歷過此事之後，「歐盟與中國的關係可能不會像過去那樣」。

《路透》報導說，歐洲議會將於今晚通過的決議不具法律上的約束力，僅在歐盟27國有政治上的影響力。凍結草案通過後，歐中投資協定將無法推進，因為中國的制裁措施會影響到參與審批談判的一些歐盟議員。

《多維新聞》指出，歐盟、英國、加拿大以及美國於2021年3月22日以新疆存在侵犯人權行為為由，對中國實施了制裁，歐盟並首先發表制裁聲明。這是自1989年天安門事件以來，歐盟首次制裁中國。中國當天立即對歐盟進行反擊，也制裁了歐盟10名人員和4個實體，隨後更陸續制裁了英國、加拿大和美國的人員以及實體。

大陸外交部發言人趙立堅在記者會上重申北京3點立場：1.中歐投資協定是一份互利共贏的協定，不是一方給予另一方的恩賜；2.中方對長期以來惡意傳播涉疆謊言和虛假資訊、嚴重損害中方主權和利益；3.對歐盟有關機構和人員實施制裁，是維護中方自身利益需要，也是必要且正當的回應。

(中時新聞網)