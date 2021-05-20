白羅斯國防部證實，星期三上午1架Yak-130噴射教練機墜毀，機上2名飛行員雖然啟動彈射，但仍然落地死亡。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，國防部官員說，事故發生在巴拉諾維奇機場(Baranovichi airport)外，飛機是返回過程中墜毀。

據報導，這架Yak-130教練機在起飛沒多久之後，就感覺到出現技術故障，決定趕緊返航，不過失控情況明顯，確定無法挽回，最終只能確保飛機不會墜毀在民房後，2名飛行員彈射逃生，但不幸的是，可能是高度過低，飛行員沒能存活。

墜毀的原因尚不清楚，白羅斯國防部公布了殉職飛行員的名字，是第116飛行中隊的安德烈·尼基珀奇克（Andrei Nichiporchik）少校，以及學員尼基塔·庫卡年科（Nikita Kukanenko）中尉。

Yak-130是俄羅斯雅克列夫(由Yakovlev)製造的次音速噴射教練機，此機與義大利李奧那多公司(Leonardo )的M346，採用同一外型設計，因此兩機非常相似。其實原本是共同合作開發，但是之後因政治與經濟因素拆夥，變成各自獨立發展。

2012年12月，白羅斯與俄羅斯採購4架Yak-130，到2016年再購4架，目前總數8架。

(中時新聞網)