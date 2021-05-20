防堵疫情擴散，台中市政府警察局各大分局積極查緝非法作為，截至目前，查核到有3家按摩業、1家選物販賣機違反防疫規定違法持續營業。市長盧秀燕強調，防疫當前，人人有責，市府祭出強力作為、全面查緝非法，違者最重可罰30萬元，杜絕「假關門、真營業」違法行為。

盧秀燕表示，「防疫當前，人人有責」，強力查緝非法，市府將持續稽查，若查獲違規營業即依法開罰，呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法。

台中市警察局表示，每日編排專責警力持續查緝防疫強制停業的店家，若有違法，警方將蒐集相關事證，函請市府權責機關依法開罰。截至目前，查緝到西屯區按摩業的「漢城養生館」、北區按摩業無店招、北區按摩業的「水百合」，以及北區選物販賣機「夾樂福」，違反商業登記法及傳染病防治法，將分別重罰30萬元。

此外，警方亦發現梧棲民眾臉書貼文傳疫情假訊息，經梧棲分駐所及偵查隊立即成立專案小組積極偵辦，啟動「網路巡邏」，於18日晚間19時查獲散播民眾到案說明，全案調查後，依觸犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送台中地檢署偵辦，警方將持續溯源追查。呼籲民眾接獲來源不明或未經證實的疫情訊息時，應先求證內容是否屬實，切勿散播或轉傳不實疫情資訊，最高可罰300萬元，呼籲民眾切勿觸法。

(中時 )