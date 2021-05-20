中央流行疫情指揮中心19日宣布各縣市全面提升為三級警戒，高雄市海洋局20日凌晨3時啟動各漁港及魚市場防疫稽查，到各地魚市場稽查，共舉發未戴口罩民眾4人，移請衛生局裁處。

海洋局共稽查包括岡山魚市場、興達漁港漁夫市集、前鎮、小港臨海新村、彌陀漁港魚市場，林園區中芸、汕尾漁港、梓官蚵子寮魚市場及魚貨直銷中心。

海洋局長張漢雄說，即日起啟動防疫大執法，要求魚市場加強落實環境清消，建立實聯制、量體溫、手部清消、人流總量管制措施，並已責成各區漁會魚市場落實高雄市政府防疫規範，全力配合執行，魚市場也配合不定時派員巡視場域，與政府齊心抗疫。

海洋局呼籲，疫情仍然嚴峻，民眾應避免出入人多擁擠的場所，外出也務必全程佩戴口罩，違者巡查人員將現場開立舉發三聯單，交由衛生局依傳染病防治法第37條規定暨第70條，處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，強力執法落實防疫。

(中時 )