楊鎮浯縣長強調，在風雨同舟的這一刻，台澎金馬要攜手抗疫，協力共度大難關。（李金生攝）

國內新冠肺炎疫情持續發燒，金門縣府今海運捐贈金酒生產的防疫酒精3456瓶給雙北和桃園市。楊鎮浯縣長強調，在風雨同舟的這一刻，台澎金馬要攜手抗疫，協力共度大難關。

台灣疫情快速升溫，金門酒廠接受徵調將重啟防疫酒精生產線，第1波將優先由縣府配發金門地區每戶2瓶，第2波再配發地區各機關團體，全力守住社區防線。

縣府說明，金門酒廠去年即接受徵調，生產75度300ml裝的防疫酒19萬餘瓶，提供家戶鄉親和機關團體使用，目前仍有庫存2.8萬餘瓶。縣府今天捐贈雙北和桃園市各1152瓶，合計3456瓶協助抗疫。

金門縣長楊鎮浯表示，疫情升溫的緊急時刻，國人不分彼此，必須同舟共濟，特別是在過去一年裡，雙北、桃園全力支援離島金門防疫旅館，讓返國鄉親在回到金門家中居檢前，有一個妥善安置的地方，3市在疫情緊張時展現深厚情誼，讓金門鄉親備感溫暖。

楊鎮浯還說，桃園是金門的姐妹縣市，兩地往來交流密切，雙北更是金門鄉親的第2個家，中、永和區即有近20萬旅台鄉親，而這3個地方也正是疫情嚴峻的區域，期待這批防疫酒精可以發揮功能，協力阻斷病毒擴散，穩住狂燒的疫情，讓國人走出疫情陰霾。

(中時 )