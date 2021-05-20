因應COVID-19疫情社區傳播風險升高，為避免群聚感染風險，屏東縣政府財稅局實施多項防疫措施，例如：維持社交距離及人流控管（限制同時間洽公民眾五人以下），請臨櫃申辦時配合現場動線指引、佩戴口罩、量測體溫、酒精消毒並作實名登記等，落實防疫措施，保護自己也保護他人。
為減少您臨櫃等候時間並分散人潮，請多在家利用國地稅免付費電話0800-000321洽詢業務，或使用網路連結屏東縣政府財稅局官網（https://reurl.cc/dVR9Nz）線上申辦，降低群聚感染風險。
110年房屋稅於今年5月1日開徵，繳納期限至5月31日。
有收到稅單的民眾可使用手機掃描繳款書上QR-Code連結網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw）線上繳稅，免出門以信用卡或金融活期（儲蓄）存款帳戶繳納房屋稅。
如果繳款書遺失或未收到，可利用自然人/金融/工商憑證、已註冊網路服務健保卡及密碼，或臺灣行動身分識別TAIWAN FidO，登入地方稅網路申報作業網站（https://net.tax.nat.gov.tw）線上查繳稅款，請納稅義務人多加利用線上多元方式繳稅。
(工商 )
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