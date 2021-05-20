科技廠辦建案增加，房地產開工率提升，市場對水泥、預拌混凝土的需求增加，價格議價空間縮減；根據台泥（1101）、亞泥（1102）第一季國內市場的毛利率都比去年同期提升5個百分點以上。

由於市場預估，在需求持續增加，國內水泥、預拌混凝土今年全年的價格應可維持在高檔，因此，相關廠商2021年國內市場的毛利率應會比去年提升許多。

2020年第一季，台泥國內水泥及預拌混凝土的毛利率為15.3％；到今年第一季，毛利率已提升到21.5％。

亞泥2021年第一季，國內水泥的毛利率已達17.5％，比去年同期提升5個多百分點。

水泥業者指出，國內前瞻計畫預算持續增加；而科技廠辦的施工期都比較短，且，在二年內，建案仍會持續增加；另外，2020年國內房地產市場銷售業績佳，今年的開工率持續提升中。因此，全年對水泥、預拌混凝土的需求只會增加，所以，預估，水泥、預拌混凝土廠2021年毛利率應可維持近幾年來的高峰。

國內預拌混凝土市占高達17％的國產建材實業（2504）指出，依目前市場對預拌混凝土需求預估，訂單應可維持到一年多，依此狀況，預拌混凝土的價格會維持穩定的高檔。

國產建材今年第一季的營業毛利率18.53％，已比去年同期提升6.85個百分點。

(工商 )