大部分人都希望自己能夠擁有聰明的腦袋，並妥善地處理人際關係，但這卻不是一件容易的事，有時候也得依靠天分。搜狐命理專欄近日發文點名天蠍座、水瓶座和雙子座，指出這3星座的人不僅智商高，情商也很高，幾乎所有事情都可以完美達成，注定會成為人生勝利組。

1、天蠍座

天蠍座為人低調內斂，屬於喜歡裝傻的類型，從不炫耀自己的智商，因此常給人一種很普通的感覺，但現實卻恰恰相反，在他們眼中智商只是一種才能，並不值得炫耀，越有本事的天蠍座，越不會展現出自己的高智商，然而真實的天蠍座有勇有謀、能力超強，而且智商與情商並存。

2、水瓶座

水瓶座個性比較隨興，好像對任何事都一副不在乎的樣子，但他們的心裡很清楚自己的未來發展，只要有想要完成的事情，最後的結果都不會太差，因為他們的智商和情商比較高，有足夠的能力去完成，而且在於為人處事方面也相當游刃有餘，如果遇到了強勁對手，他們也不會退縮，反而越戰越勇。

3、雙子座

雙子座的智商和情商都很高，擅長處理人際關係，就算是陌生人也能很快熟絡起來；另外雙子座也相當靈活多變，總是會有一些新奇的想法和觀點，能帶來解決問題的新思路。儘管他們平時有點讓人無法放心的樣子，但卻能夠分清事情的輕重緩急，還很認真細心，輕輕鬆鬆就能將問題解決。

(中時新聞網)