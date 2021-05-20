１名網友日前列出戴口罩的不便之處，包括呼吸困難、沾口水、脫妝等，並說近日用到一個「相見恨晚」的戴口罩神物－口罩支架，該支架用來將口罩撐起，能避免口罩緊貼嘴部、造成不便；他亮出真實照片後，許多用過的網友都說好用，但也有人提醒撐起口罩後，鼻子或臉頰兩側不得有縫隙，否則保護效果將打折扣。

１名網友在PTT上發文表示，平時外出戴口罩一旦戴久了，口鼻的溼氣、口水沾到口罩上，不但會讓口罩緊貼嘴部，造成呼吸困難，也會有異味，如果是騎車或跑步大口呼吸時更是不舒服，因此他近日買了一款「口罩支架」；該支架可以墊在口罩內層，將口罩支撐起來，不但製造出空間足夠大口呼吸，也讓嘴部不會接觸到口罩，「長時間戴口罩的意願大符提高！」

1名網友說口罩支架用來將口罩撐起，能避免口罩緊貼嘴部、造成不便；他亮出真實照片後，許多用過的網友都說好用。（圖／翻攝自PTT）

不少女性網友留言說「口罩支架」確實很好用，如果女生有化妝也不怕沾染到口罩，也有助於呼吸順暢，「我也有買，不錯用，鼻子比較不癢」、「覺得好用+1，以前覺得戴口罩很悶不舒服，現在可以戴整天。」

不過也有不少網友提醒，使用口罩支架的前提是「口罩必須貼合臉部」，如果使用支架撐起口罩後，反而會露出鼻子或是臉部側邊，會使得防疫效果大打折扣，而且每次使用完支架也要記得消毒，「如果戴上去會浮起來，不管是鼻貼，下半部，左右側，只要口罩沒有密合服貼臉就不要用」、「在車上看到有人戴兩邊，縫都露出臉頰了，一點保護力都沒有。」

(中時新聞網)