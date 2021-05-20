5月20日諧音「我愛你」的日子總吸引許多戀人登記為夫妻，如今碰上疫情嚴峻時刻，新北市各地戶政事務所預約結婚時段滿額，今年共有644對辦理結婚登記，超越2019年446對，令戶政所員工直呼「疫情下的戀情令人刻骨銘心！」。

在中和登記的新人瑞士籍加瑟大衛、女方楊均毓。原本英國唸書的楊均毓，本想畢業後留在當地工作，卻因簽證到期只好回到台灣，但心心念念仍是想到國外闖盪事業，最後輾轉隻身到了人生地不熟荷蘭。

在荷蘭遇到了同樣因為簽證問題，不得不中斷在美國學業轉到荷蘭就讀的大衛，兩人因為有著同樣經歷、且同為基督徒的二人心靈格外契合，深信憑著信仰與愛的結合，一切的苦難都能通過試煉。

熱戀中的兩人特別決定在520(諧音「我愛你」)完成終身大事，不料疫情卻突然變得嚴峻，特別將喜宴取消，改將儀式過程線上直播分享給正在努力防疫的親朋好友，希望每個人都能平安喜樂。

(中時 )