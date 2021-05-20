愛情從來沒有道理可言，有些人愛得熱情如火，也有些人偏愛細水長流，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座平時低調，不愛公布戀情，只有在確定步入禮堂時，才會將戀情公諸於世，大方接受親友祝福。

水瓶座：

水瓶座之所以這麼做，是因為不想被旁人影響，更不願意變成別人茶餘飯後的話題，高調宣布戀情只會替自己和另一半帶來不必要的困擾，乾脆等到要結婚時再公諸於世才是明智之舉。

金牛座：

金牛座認為只要彼此相愛，公布戀情與否根本不重要，畢竟戀愛是兩個人在談，只要戀情穩定成熟，雙方有意共結連理，他們才會高調宣布婚訊。

摩羯座：

沉穩內斂的摩羯座認為，遇見一個能攜手共度餘生的對象，是一件幸福的事，他們也希望得到旁人的祝福，但又擔心愛得太高調，反而變成別人茶餘飯後的話題，所以唯有終身大事塵埃落定，他們才會大膽公布。

獅子座：

獅子座相當感性，也希望親友能夠見證他的幸福，不過在愛情開花結果之前，他們還是小心翼翼的低調經營，直到婚事真正確定後，才會高調宣布婚訊，大方接受眾人的祝福。

(中時新聞網)