因應全台進入防疫三級警戒，金管會今(19日)宣布自5月24日起至6月30日止，停止召開股東會，預計將影響1,931家上市櫃及興櫃公司，散戶投資人的第一個反應是「紀念品該拿都拿了吧?」有股民想起「這樣要怎麼配息?」、「配息要晚兩個月發了嗎？」也有網友問「說好的除權息行情捏??」

金管會表示，配合指揮中心提升全國疫情警戒至第三級，同步加嚴防疫限制，因應召開「實體股東會」可能之群聚風險，經跨部會協商，並參考立法院財政委員會各委員之建議後，報經指揮中心核定，宣布所有公開發行公司(含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司)，自5月24日起至6月30日止一律停止召開股東會。依集保公司統計，5月24日起至6月30日止預計召開股東會之上市櫃及興櫃公司計1,931家。

在金管會宣布6月底前一律停止召開股東會的消息後，網友立即將訊息分享到PTT股板，並問大家「紀念品該拿都拿了吧?」，立即有網友留言「紀念品可以多拿一份嗎？如果通知單重新寄」，還沒領股東會紀念品的則問「紀念品還能領嗎？QQ」，另外有網友留言「疑 現在公園也沒紅茶店的椅子坐了」、「宏達電的椅子昨天就去領了」、「到六月底還是疫情嚴重，再延？？」。

台股投資人有不少是存股族，最關心的莫過於股利，有網友留言問「這樣要怎麼配息?」、「配息要晚兩個月發了嗎？不如規定只能辦線上股東會」、「丸子 配息會延期?怎麼辦」，還有網友憂「說好的除權息行情捏??」、「沒有除權息行情了，還不先崩」。

投資達人老專也在粉絲頁PO文表示，停止召開股東常會，對股東最大的影響是「除了像台積電由董事會決議分配股息的沒影響，其他多數公司沒辦法準時依去年大約的時間發放股利喔！」他也提醒靠存股生活的「自己要有心理準備…」。

(中時新聞網)