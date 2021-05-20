疫情逐漸升溫，國內防疫措施逐步增加，警方也承擔重任，協助衛生單位在防疫過程中的重要角色，警政署長肯定蘆洲分局同仁於防疫期間，身處險境仍堅守崗位辛勞付出，特別安排於5月20日的中午，以單價200元的營養便當及飲料，慰勞蘆洲分局的第一線同仁，讓同仁在辛勞的勤務中，能補充滿滿營養，繼續面對接下來的防疫作戰。

中央疫情指揮中心於19日宣布全台灣進入三級警戒，民眾外出時須全程配戴口罩；停止室內5人以上，室外10人以上之聚會；除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉；營業及公共場域落實戴口罩及維持社交距離；工作場所遵守企業持續營運指引之防疫規定；餐飲場所若無法落實防疫規定，應採外帶方式。

警政署長陳家欽特地慰勞因防疫需求而勤務繁重單位的第一線同仁，以方便且能夠配合防疫措施的營養便當，希望同仁們在勤務繁忙之餘，也能補充到一定的營養，而蘆洲分局的同仁在吃到便當後，也大呼美味，感謝署長的愛心，也繼續堅守崗位保護民眾的安全。

蘆洲分局呼籲，居家檢疫期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，可主動與當地里長或地方衛生單位連繫，並依指示戴口罩儘速就醫，就醫時請務必告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，或至疾管署網站(https：／／www.cdc.gov.tw)查詢。

(中時 )