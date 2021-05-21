「清冠一號」獲衛福部緊急授權 中藥可醫卻非人人能用｜Traditional Chinese medicine ‘NRICM101’ for COVID-19

台灣中醫團隊與衛福部中醫藥研究所共同研發的「清冠一號」，獲衛福部緊急授權，於19日核准第一家廠商專案製造，準備開始內銷。不過清冠一號早已取得外銷許可證暢銷歐美，台灣卻於近日才核准授權，引發各界熱議。醫師吳明珠接受中時新聞網專訪時提醒，民眾千萬不可自行抓藥，否則後果不堪設想。

中醫師吳明珠接受中時新聞網專訪時提醒，民眾千萬不可自行抓藥，否則後果不堪設想。（吳明珠提供）

吳明珠表示，清冠一號會與西藥搭配治療新冠肺炎患者，可以有效縮短療程。去年經三軍總醫院、長庚紀念醫院、台中榮民總醫院與彰化基督教醫院臨床證實有療效。不過此藥並非預防保健使用，對於防疫無效。清冠一號為醫師處方藥，即使是新冠肺炎患者也因體質不同，需透過醫師的診療做藥物的調整。

「臺灣清冠一號濃縮製劑」處方組成為黃芩、魚腥草、北板藍根、栝樓實、荊芥、薄荷、桑葉、厚朴、炙甘草及防風等10種中藥材。吳明珠指出，此藥是從瘟疫論中的概念組成，古代也曾有瘟疫流行，而清冠一號就是參考荊防敗毒散加以改良，可以寬胸化痰，治療肺部的炎症。

隨著疫情升溫，網路上也出現了許多關於防疫藥的假消息。醫師舉例，網路流傳一則假藥冠清一號的組成說明，並標榜可以治療所有變異新冠病毒。雖名稱與清冠一號相似，但內容物卻含有腐蝕性和毒劇性。吳明珠再度呼籲民眾不要自行抓藥服用，否則會對身體造成極大的傷害。

（剪輯／吳怡屏）

(中時新聞網)