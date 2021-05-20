一如在連續劇《月薪嬌妻》中共同飾演的夫妻角色，日本藝人新垣結衣與星野源，在現實世界同樣結為連理。除外界驚喜不已，《月薪嬌妻》原作漫畫家海野綱彌也獻上手繪賀圖，慶祝筆下角色促成一對佳偶誕生。

海野綱彌以《月薪》電視劇劇照為本，手繪新垣結一與星野源畫像，並表示「衷心祝福你們兩人幸福與健康」，並於留言區大讚兩人是最好的一對。賀圖貼到推特上，引起萬人轉貼共同祝賀。

《月薪嬌妻》漫畫2012年開始連載，2020年完結。海野彌綱曾以這部作品在2015年獲講談社漫畫賞少女部門賞，2016年改編為電視劇後，漫畫作品也同步廣受關注。該作品以契約結婚為主軸，在結婚率低迷的現代，引起大眾對婚姻的討論。

海野綱彌曾受日媒採訪提及「契約結婚」的想法，源自她對婚姻的觀察，「我覺得，比起當作戀愛，還不如把結婚當作工作來考慮，那樣婚姻會更順利。」戀愛過程中，往往不知不覺就扮演社會賦予的各種角色。但如果把婚姻當工作來看的話，就可以公事公辦了。基於這種想法，才創作了《月薪嬌妻》。

(中時 )