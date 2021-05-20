近期台灣供電不穩定，一周內出現發生2次無預警大停電，經濟部長王美花也要求台電1周內提交配電分析及檢討報告，要台電徹頭徹尾改進，但隨著今年高溫提早來臨，今(19)日尖峰用電量3757.4萬瓩創歷年第三高，今台電備載容量率為6.61%，續亮吃緊黃燈。不過，下午傳出大潭發電廠7號機組出了些問題，目前已經排除。

大潭發電廠7號機為單循環汽渦輪發電機組，有7-1、7-2兩部，其中7-1機組下午因為「汽機震動太大」兩度解聯，7-2正常運作。最新消息回應，目前7-1機組修好，升載中。

原能會批准，核三廠1號機19日中午立刻加入併聯，擁有95萬瓩容量的核三1號機，不到3小時發電量已近2成，加上林口3號機也在中午升火，今限電壓力獲得紓解。裝置容量80萬瓩的林口3號機，提前在中午歸隊，下午發電量已超過3成，預估晚上可滿載發電，來的及趕上夜間高尖峰需求。

台電表示，核三1號估計到周末才會滿載，真正助益要到下周，明天仍要小心，提醒大家節省用電。

(中時新聞網)