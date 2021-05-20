標普全球潔淨能源精選指數資格認可 證交所准了 19:002021/05/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（20）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過富蘭克林華美投信申請的「標普全球潔淨能源精選指數」資格認可。 證交所表示，標普全球潔淨能源精選指數，由標普道瓊斯公司編製及維護，該指數以「標普全球BMI指數」為採樣母體，從中篩選出在已開發國家市場交易、符合市值及流動性等標準的股票，且公司業務符合潔淨能源範疇，最後經過碳足跡標準過濾，選出30檔成分股。 《基金》統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數 准發ETN 1分鐘讀財經》政府全面備戰 護盤國家隊待命 力擋今股匯雙殺 (工商 ) #標普全球 #潔淨能源 #指數 #精選 #認可 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 拜登出訪前夕 歐盟、美國同意鋼鐵關稅爭端先暫停 00:022021/05/18 財經 何奕達：全面轉型為專業董事團隊治理 守護永豐餘下個百年 12:232021/05/17 財經 疫苗認證 中國駐聯合國前副代表批世衛偏袒 04:102021/05/17 產業財經 《國際產業》Fisker：不打算投資比特幣，也無意接受比特幣付款 12:002021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 企業現金部位高 有利加碼股利與庫藏股 22:132021/05/17 財經 《半導體》5G不單只攻智慧機 聯發科PC找來3位神隊友 11:432021/05/18 財經 報導文學．重返擂台 04:102021/05/18 藝文副刊 美脫口罩終結疫情？700位專家曝這群人才是關鍵 14:182021/05/17 國際 蔡政府執政5周年經濟政策總體檢 04:102021/05/18 時論廣場 財經熱門新聞 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 萬海3根漲停彈回百元 內行曝股價狠甩長榮、陽明關鍵 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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