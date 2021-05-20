證交所今（20）日召開ETF標的指數資格認可會議，審議通過富蘭克林華美投信申請的「標普全球潔淨能源精選指數」資格認可。

證交所表示，標普全球潔淨能源精選指數，由標普道瓊斯公司編製及維護，該指數以「標普全球BMI指數」為採樣母體，從中篩選出在已開發國家市場交易、符合市值及流動性等標準的股票，且公司業務符合潔淨能源範疇，最後經過碳足跡標準過濾，選出30檔成分股。

(工商 )