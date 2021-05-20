富邦越南（00885）ETF上市當日溢價16％，但在歷經一個月後，折溢價情況已於5月20日後大幅收斂至-0.07％，該ETF經理人楊貽甯表示，對於小額投資人來說，溢價收斂為最好進場時間，顯示目前基金市價已貼近淨值，預期未來富邦越南ETF的股價走勢將更貼近富時越南30指數，反映越南當地經濟狀況與基本面走勢。

富邦越南ETF自4月19日上市以來人氣不減，每日申購量皆接近基金設定之申購上限，楊貽甯解釋，ETF性質介於股票與基金之間，因在交易所掛牌，故下單交易與一般股票方式相同，然而投資人交易富邦越南ETF時，買賣價格是市價而非淨值，淨值追蹤富時越南30指數，股價則會受到市場買氣影響，當兩者出現背離時，則會產生折價或溢價情況。

近期越南疫情再次升溫，自4月底爆發第四波疫情，截至5月上旬累積本土確診超過450人，而總確診人數與今年1月相比成長近1倍，越南政府已在第一時間採取積極防疫措施，胡志明及河內除了學校停課外，也宣布非必要娛樂活動，疫情檢疫期由原先14天延長至21天，以防範疫情擴張。目前越南持續加速疫苗施打，並同步研發國內疫苗，政府多方政策並進下，當地疫情未造成越股修正。

楊貽甯指出，今年5月以來（截至5/12）富時越南30指數上漲1.32％，無視疫情及美股動盪持續走高，展現越股相對抗跌之特性，反觀同期MSCI新興市場指數下跌2.40％、MSCI東協指數下跌1.73％；今年以來（截至5/12）越南亦在抗疫有成之下，股市迅速自1月下旬低點反彈，目前富時越南30指數已收復跌勢並逆勢上漲16.9％，打敗胡志明證券交易所指數的15.0％，反觀同期的MSCI新興市場指數僅小漲1.8％、MSCI東協指數卻下跌1.00％。

楊貽甯進一步指出，越南當地證券新增開戶數不斷創高，4月投資人新增開戶數達110,655戶，為連續第2個月衝破10萬戶水平。累計今年前4個月，投資人新增開戶數接近37萬戶，相當於2020年全年新增開戶數的90％。

今年越南多數銀行將存款利率上限控制在5.6％，此舉將吸引資金移轉至資本市場，根據越南政府預定今年底的目標，參與證券市場人口比例將達到3％，2025年有望攀升至5％，中長期越股漲勢可期。

此外，整體越南股市伴隨不斷湧入熱錢持續推升市場交易量，越南股市的流動性持續回溫，4月份流動資金周轉量為7.25億美元，高於1個月前的5.96億美元，此數字1年前僅為1.30億美元，越南股市目前與新加坡股市處於同一水平，除超越馬來西亞和印尼股市外，更大幅高於菲律賓股市。

綜上所述，楊貽甯認為，越南基本面的利多加上資金行情加持，將助漲越股後市行情。截至5月初，越南股市已公布約八成以上企業首季財報，預估今年第一季企業營收年比成長80.7％，淨利年比成長25.9％，整體獲利優於疫情前水準，經濟後市展望仍持續看好。

(工商 )