國內新冠肺炎疫情升溫，部分進行中的體育賽事也只能暫停腳步，對於國內體育產業因爲疫情的衝擊，教育部體育署在今天的例行記者會也說明相關紓困，預計分兩方向進行。

體育署署長張少熙表示，目前紓困朝兩方向進行：「第一點是針對運動產業，行政院目前已經啟動紓困4.0追加預算的作業，本署也配合教育部，正在盤點運動產業受到的衝擊跟需求的提報，再來協助申請紓困補助。」

張少熙補充：「另一個方向是針對體育團體，因為疫情的影響原來辦理的賽事或活動停賽，亦或是延期所衍生的費用，我們將比照民國109年紓困作業的模式，由各組的年度預算裡面來協助支援。」

目前國內許多公司已經啟動居家辦公或是分流上班，體育署辦公室所在的體育聯合辦公大樓，也安排了完善的防疫措施，例如大門入口處有紅外線體溫偵測，體溫過高者也有等候區緩和，進入辦公大樓必須配戴口罩，署裡也加強消毒，因為有許多單項協會在大樓，對於洽公人士也須掃QR Code進行實名登記。

張少熙並說，體育署所有會議、聚會均取消，若必須開會就採取線上模式，而體育署的例行記者會今天也改為線上舉辦，外送員之前可直接送達各協會辦公區，但現在只能在領物等候區等待收件者領取，避免進入辦公區。

(中時 )