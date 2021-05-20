因應嚴峻疫情，台中市於山線、海線、屯區及城中區、專案開設等，全市共設置13站免費快速篩檢站，致力為市民進行免費篩檢服務，一起為全國與台中市民眾健康進行把關。
山線地區篩檢站服務醫院：衛生福利部豐原醫院、台中慈濟醫院。
海線地區篩檢站服務醫院：童綜合醫院戶外停車場社區篩檢站、光田綜合醫院。
屯區地區篩檢站服務醫院：國軍台中總醫院、亞洲大學附屬醫院戶外停車場社區篩檢站。
城中區地區篩檢站：台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、中港澄清醫院。
專案開設篩檢站：朝陽科技大學、梨山平等國小。
童綜合醫院吳肇鑫副院長表示，所有檢測工具都有可能出現偽陰性與偽陽性，若病人在潛伏期亦有可能無法檢測出來；所以快篩陰性不代表沒有染病，有與確診個案接觸者、高風險地區活動史者陰性者，即使快篩結果呈現陰性，仍應徹底落實相關防疫原則，出現相關症狀需聯絡衛生單位。
(中時 )
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