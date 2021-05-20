桃園市龜山區19日傍晚驚傳一對母女墜樓，洗車店員工聞聲查看，驚見50歲的翁姓女子和其7歲吳姓女兒倒臥血泊中，緊急送醫仍雙雙宣告不治，警方報請桃園地檢署相驗追查母女墜樓原因，家屬則低調不願多談。

檢警調查，龜山區1家洗車場蘇姓員工，19日下午4點多突然聽到巨大撞擊聲響，外出查看驚見一位婦女和女童倒臥文德路路邊，2人只有微弱身體反應，無法動彈及說話，急忙打119報案，不久救護車趕來將2傷者送往鄰近的林口長庚醫院急救，婦人搶救1個小時後不治，女童也因傷重，今天清晨6點半宣告不治。

檢警追查發現，2人分別是50歲的翁姓女子及其7歲吳姓女兒，住在洗車場旁邊4樓，疑從頂樓墜樓亡，家屬對事發原因低調不願多說，只說母女並無異狀，也不知為何發生憾事，正由檢警釐清母女墜樓原因。

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