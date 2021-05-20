台南市文化局陳姓科長任職嘉義市文化局科長期間，利用不實發票詐取8萬元給黃姓及林姓夫婦包商，2017嘉義市夏至藝術節活動3人也詐領18萬元活動費，被依貪汙治罪條例起訴，20日嘉義地院陳男、林女緩刑5年，黃男3年7月徒刑。全案可上訴。

2017年陳男擔任嘉義市府文化局科長，經辦明華園戲曲活動，原擬開直播，因明華園未授權文化局錄影，陳男用演藝廳設備錄影後，委託黃姓及林姓夫妻開發票，製造委外錄影的假象，向文化局請款8萬元，交給黃姓夫婦。

文化局辦理2017夏至藝術節活動用文化局自有設備，陳男卻編列18萬元經費，分成文宣設計、音響租借、攝錄、舞台布置等費用，佯裝分批小額採購，由黃姓夫婦提供不實收據，核銷經費，檢方將3人林依貪汙治罪條例起訴。

嘉義地院審結，今天宣判，陳男共同犯利用職務機會詐取財物罪共2罪，各判1年10月，應執行2年、緩刑5年，並於緩刑確定之日起2年內向公庫支付70萬元，褫奪公權5年。

黃男、林女犯利用職務機會詐取財物罪，黃男判刑3年7月、褫奪公權5年；林女2罪各處1年9月，應執行1年10月、緩刑5年，並應向公庫支付25萬元，褫奪公權5年。另有陳姓約僱人員無罪。本件犯罪所得21萬元沒收。

地院表示，涉案3人利用職務機會詐取財物實屬不該，但陳男詐領的款項用於藝文公務支出，而非個人享樂，再審酌其公務職場表現優良，黃姓夫婦配合陳男是為了有更多工作機會，陳男、林姓犯後坦承，黃男否認犯行，因而作出上述判決。

(中時 )