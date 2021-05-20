台灣疫情延燒，綠營近日猛攻新北市長侯友宜。民進黨立委羅致政表示，從去年開始，中央政府在全台已設立39所集中檢疫所，新北市政府一直到今年5月，才向中央政府申請補助籌設一所183間房的集中檢疫所；民進黨新北市議員張志豪批評，中央在這周可以增到5100間，新北卻一間都沒有。國民黨台北市議員羅智強表示，綠營利用防疫破口，「誅侯行動」啟動；最新的攻擊手法就是，拿被扭曲的「集中檢疫所」數字抹黑侯友宜。

羅智強20日在臉書貼文表示，因為范雲3+11的建議，加上桃園市長鄭文燦、衛福部長陳時中對諾富特的管理不力，台灣出現了防疫破口。為了轉移防疫不力的焦點，民進黨已開始傾全黨之力，結合現任立委、當過民進黨立委的側翼「醫師」，以及1450大隊，全面展開「誅侯計畫」。

羅智強指出，綠營最新的攻擊手法，就是拿被扭曲的「集中檢疫所」數字抹黑侯友宜，同口一聲，新北的集中檢疫所不夠。不過，他向新北朋友查證，得到的事實是，「集中檢疫所」一直以來都是中央地方共用調派，在過去只收居家隔離或檢疫的人，例如去年大陸包機回台，就是送到新北市新北店屈尺的集中檢疫所，因此所謂新北沒有集中檢疫所的說法是「假消息」。

羅智強點出，這次因為確診數一下暴增，為了不讓醫療體系壓力過大，新北市早已快速徵用旅館，當作第一個專棟專用的「集中檢疫中心」，183間房，收無症狀和輕症確診者。

羅智強指出，民進黨要惡意攻擊新北市的集中檢疫所數量不夠？那請他們去跟中央說，軍營、公營事業訓練中心，都是由中央統一調度。事實上，直到今天的全國防疫會議，中央才說要訂定集中檢疫所設置流程標準，讓各縣市政府有所依循。

羅智強接著表示，民進黨一心只想攻擊做事的人，反過來發現問題出在中央根本沒統一標準。最後當中央防疫出包，在野黨批評時，民進黨和網軍就打出「團結防疫」牌，到處霸凌提出批評的人。但奇怪的是，當侯友宜焦頭爛額忙防疫時，「團結防疫」就忽然人間蒸發，舉黨傾巢而出開始圍剿侯友宜。他不禁質疑，怎麼說都民進黨說了算，批評不是不可以，但不要移花接木、扭曲栽贓，好嗎？但要民進黨不雙標、不説謊、不卸責、不栽贓，恐比要太陽打西邊出來還難。

台北市議員張斯綱留言回應說：「為了防疫我可以忍，可是扯我們台北、新北的後腿就不行！」也有網友認為，「防疫荒腔走板，還要打政治口水戰。」、「不怕，有做事的市長，人民看得見。」

(中時新聞網)