疫情升溫，媒體也接連傳出確診或疑似染疫案例，華視某公務車駕駛員工20日驚傳曾到萬華茶室喝茶，經篩檢後確診，華視總經理莊豐嘉今在個人臉書轉發電視台聲明證實此事，身為該駕駛密切接觸者的他留言補充：「本周我已經自主隔離中。」17日已先去篩檢的莊豐嘉受訪表示，尚未收到採檢結果，目前身體沒有任何不適症狀，當天進行篩檢時，也照了胸部X光，醫生告訴他「 你的喉嚨看起來沒怎樣，X光片看起來也沒問題」。

據悉，莊豐嘉上周才參加過電視學會會議，與其他幾家無線電視台總經理同處一室，接觸的都是媒體最高層，上周四也參與華視董事會，接觸者連日來都「剉咧等」在等他的採檢報告。他表示，自己去開會時有全程戴口罩，原本自己只是「未確診者的接觸者」，前一天耳聞駕駛有可能確診時，就已經趕緊通知那些電視台高層了。他無奈表示，自己本來都不坐公司派車，是疫情嚴峻後為了防疫安全才開始搭乘，不料司機竟然成了防疫破口。

華視在聲明指出：「經查本公司一名駕駛員工因曾至萬華地區，自行前往採檢，經採檢後確診。與該員工工作上有接觸的同仁，本公司已要求密切接觸者自我居家隔離，其餘接觸同仁進行十四天自主健康管理，密切接觸同仁亦前往篩檢，同時本公司亦已採取分流措施與大樓進出嚴格管控與消毒。一切將遵照疫情中心規範嚴謹執行。所有相關訊息發佈，依衛生單位公佈為主。請依照政府禁令，勿傳播假訊息以免觸法。」

已和家人在家自主隔離多日的莊豐嘉表示，他是5月16日接獲該公務車駕駛通知說5月8日休假時曾去過萬華，當下他馬上要求對方當晚就去採檢，他自己也在隔天（17日）一早去醫院篩檢，當時司機並沒有被正式匡列為確診者的接觸者，只是有萬華接觸史，因此他先要求全面消毒華視大樓，並通知曾與駕駛接觸過的人，包括另4位駕駛同仁，以及他本人及兩個秘書都先居家隔離，相關人等都沒有再進辦公室。他除了趕緊向近日接觸過的公廣集團董事長陳郁秀報告此事，也通知了這陣子他接觸的其他人，「本來以為採檢一天就會有結果，結果駕駛今天才正式被通知報告結果，但我們都超前部署先自我隔離了」。

至於東森日前也傳出SNG導播確診，另一社會線記者快篩一採陽性，東森也已發聲明強調，他們都只是一採陽，已經依規定隔離檢疫中，等待後續進行PCR檢測，並未列入確診案例。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )