根據路透社見過的官方進口數據，中國石油天然氣股份有限公司新加坡分公司4月販售一批航空煤油到緬甸。這是緬甸軍方2月發動政變取得政權之前到現在，緬甸首次接獲這類進口。

業界消息人士表示，過去這段時間，供應商格外不願將航空煤油賣到緬甸。原因是這些燃料除了供應民航機，還可能供給用於轟炸緬甸少數民族武裝團體的飛機，這些團體一直支持反軍政府的示威民眾。

從未對外公布的進口數據顯示，中國石油國際事業（新加坡）有限公司透過油輪裕東號（MT Yu Dong，譯音）運送1萬3300公噸航空煤油和4000公噸汽油到緬甸，4月15日在迪拉瓦（Thilawa）碼頭卸貨。

反軍政府人士一再指控中國當局在背後支持緬甸軍事政變首腦敏昂萊（Min Aung Hlaing），儘管北京否認，但如今曝光的這批燃料出貨，令人對中國在緬甸政治扮演的角色產生新的質疑。

美國和英國在內的西方國家曾譴責軍政府殺害數以百計平民，並因此對緬甸實施有限制裁措施。但目前國際間並無法律制裁油品輸出到緬甸。

中國石油天然氣公司是上市企業，但控股公司是國有中國石油天然氣集團。路透社向中國外交部和中國石油天然氣公司尋求置評，皆尚未接獲回應。

(中央社)