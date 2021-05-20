鹽水公有零售市場今日起休市3天。（南市府提供／張毓翎台南傳真）

台南市昨日新增2例確診個案，根據疫調足跡，個案曾到鹽水公有零售市場消費，自治會接獲通知後，緊急公告自20日起休市3天，並配合市府針對90個攤位進行全面性的消毒。

鹽水市場自治會長林群超說，雖然有部分攤商已預先訂貨完成，但由於事件發生的很突然，自治會成員開會後決議休市3日，恢復營業後將封閉部分出入口，並要求攤商每日進入市場前量測體溫，並不得提供試吃。

經發局長陳凱凌表示，傳統市場是許多民眾採買每日生活所需的地方，為減少飛沫傳染機會，去年起即超前部署輔導熟食攤商加裝遮罩，目前各傳統市場以減少出入口數量並全面設置酒精消毒、體溫量測站。

陳凱凌說，下周起將要求各市場進行動線與人流管制，至於市場及商圈周邊飲食攤或小吃店因屬一般餐飲業，雖未強制禁止內用，但仍呼籲業者要配合實聯制，座位區加裝隔板、採梅花座或拉大座位距離等防疫措施。

(中時 )