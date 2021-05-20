今天是蔡政府執政5週年，國民黨國際部盤點過去1年政府在外交工作上的表現，痛批外交政績實在罄竹難書，請民進黨停止「務須」大外宣，認真做實事，改善外交困境。

國際事務部副主任何志勇說，民進黨政府除了愛做圖、亂開支票外，也沉溺在利用「大外宣」轉內銷外的「務虛」政治操作上，如今國內疫情爆發，疫苗短缺、台灣繼續被阻絕在全球防疫體系外，全島不時「分區停電」，外媒也紛紛開始改以「自滿」（complacency）來批評台灣，但民眾何辜？

何志勇表示，這些只更加顯示蔡政府過去一年施政的荒唐，以及今日物換星移而生的尷尬；這所有的一切，老百姓全部看在眼裡，蔡英文總統施政滿意度較去年就職時大跌20個百分點，其來有自。

何志勇強調，民主政治的本質就是要監督、要制衡，要政黨輪替，執政黨做不好就下台。雖然距離下次總統大選還有3年，但他呼籲國人就要把握即將到來4項公投的機會，來表達心中的不滿，給執政黨一個教訓，讓民進黨知道民主政治不是像現在這樣瞎搞的。

(中時 )