新冠肺炎疫情持續爆發，金融業者陸續爆出員工確診案例，啟動居家辦公、異地辦公的金融業者家數也再飆新高。金管會20日公布，統計至2021年5月19日止，銀行業有55家、證券業有147家、保險業有34家，共236家金融業者為嚴防群聚感染風險啟動居家辦公機制。

隨著國內疫情急速擴散，目前公司已證實有員工確診的金融機構多達8家，包括：富邦金、國泰金、合庫銀行、永豐銀行北台中分行、安泰銀行景美分行、中壽敦北大樓、郵局、群益金鼎證等都有員工出現確診案例。

銀行局主秘童政彰表示，目前共有38家國銀總行部分單位、15家外銀及陸銀在台分行已採行「異地辦公」、28家國銀總行部分單位、27家外銀及陸銀在台分行已採行「居家辦公」。至於居家辦公人數，金融機構可依業務狀況進行人力調度，並視疫情狀況，公司在持續營運不中斷的原則下作滾動式調整，屬於公司治理原則，金管會不介入調查。

童政彰強調，遵照中央疫情中心的統籌，金融機構若有發生員工確診時有一定的處理流程SOP，一是營業場所進行清場消毒、二是要通知客戶、三是資訊要透明要對外說明。

證期局副局長蔡麗玲也表示，早已發函業者妥善因應疫情，在防疫下也要確保營運不中斷。目前統計，「居家辦公」的券商達36家、期貨商12家、投信35家、投顧業者64家；「異地辦公」的券商達44家、期貨商12家、投信25家、投顧8家。

保險局副局長王麗惠則表示，至5月19日止，有19家產險、22家壽險採居家辦公、異地辦公，其中同時有居家辦公、異地辦公的產險業者達14家、壽險業者達17家還有3家再保險已全數啟動居家辦公。

(工商 )