全台進入第三級疫情警戒，嘉義縣政府公告5月19日至5月28日各項管制措施，針對未戴口罩執法更是加強力道，嘉義縣警方20日凌晨已在新港鄉某超商和中埔鄉某娃娃機店內，針對2名勸導不聽民眾，依傳染病防治法函送嘉義縣衛生局裁罰，20日衛生局火速開罰1萬5000元及1萬元罰鍰。

警察局20日分別針對新港鄉某超商和中埔鄉某夾娃娃機店內，2名沒戴口罩且勸導不聽的民眾，開單函送衛生局，衛生局依違反傳染病防治法分別處新台幣1萬5000元及1萬元罰鍰。

縣長翁章梁昨日首次與18鄉鎮市長舉行防疫視訊會議，有鄉鎮長請縣府協助清潔消毒，翁章梁也要求鄉鎮市、村里總動員投入防疫，落實戴口罩、保持社交距離，勸導民眾沒事不要逗留在外。

翁章梁強調，只有全民一心，共同落實防疫作為，才能防堵疫情擴散，今警察局舉發2案，都是因勸導不聽，其中一案因態度頑劣，予以重罰1萬5000元罰鍰，呼籲鄉親不要心存僥倖，不論是「病毒」，還是舉發開罰，政府抗疫的決心不容挑戰。

衛生局長趙紋華提醒，疫情嚴峻，全台已進入3級警戒，提醒鄉親減少不必要的移動，落實戴口罩、勤洗手，加強環境消毒，務必落實防疫作為。

嘉義縣政府指出，全民須遵守外出全程佩戴口罩規定，嘉義縣增列公告禁止範圍，包括休閒娛樂、觀展觀賽場所、教育學習場域3大面向，關閉籃球場、檳榔攤附設KTV、釣蝦（魚）場、娃娃機店等，並全面加強查核，另，財稅局也主動予以免徵停止營業期間的娛樂稅，不用再由業者提出申請。

(中時 )