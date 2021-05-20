台灣疫情十分嚴峻，雙北街道形同空城，命理師沈嶸仍堅持實踐「每月捐十萬，持續二十年」的公益承諾，今年5月已創下捐款累積達200萬的里程碑，持續朝2400萬元總目標邁進。而她本月捐款單位為現代婦女基金會，更透露在多年命理服務經驗中，曾遇過許多遭受性侵、家暴等不公平的女性，因得不得親友支持又求助無門，只能找她幫忙。

現代婦女基金會工作人員告訴沈嶸，82%的受害者都曾試圖說出自己的遭遇，但卻遭到親友否定，甚至要面對新聞社群下的諸多謾罵質疑留言，造成受害人二度創傷，甚至不敢求援。而基金會每年協助超過7千名家暴、600位性暴力當事人，以及2500個以上的高衝突家庭，現代婦女基金會為持續擴大服務範圍，今年度尚有8千萬的經費缺口，期盼社會大眾共同捐款支持，並溫柔陪伴、同理受害者的遭遇，共創更安定的社會環境。

沈嶸多年命理服務經驗中，也曾遇過許多遭到性侵、性騷擾或家暴等不平對待的女性，因求助無門又不受到周遭親友的支持，身心煎熬之下只好來求助她。她發現這些人若沒有妥善輔導、援助，後續非常容易產生情緒障礙及精神問題，影響未來感情發展，無法順利建立親密關係，甚至將過去的痛苦帶到新的關係中，產生後續傷害效應。

性騷受害人往往被質疑為何不在第一時間制止、報警或提告，尤其性騷擾舉證困難根本告不成，只能吃悶虧，沈嶸認為這不僅會讓當事人留下心理陰影，更會形成創傷的業力印記，影響之後的性格和命運，讓身心靈受到折磨。

沈嶸說：「現今時代重視性別平等及身體自主權，大家的兩性觀念要更新，不論身材、穿著如何，都不應調侃、觸碰或侵犯。雖然算命可以幫助受害者的心靈，但無法提供外界環境的強力支援。即使我們當下無法幫上忙，但可以亡羊補牢，幫助他們回復健全的生活，所以我捐款給現代婦女基金會，希望藉由我捐款來拋磚引玉，讓更多人重視受創婦女的權益，實現人人平等自由的正能量社會。」

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(中時新聞網)