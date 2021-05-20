長興（1717）受惠下游需求持續暢旺，三大事業單位營收同步增長，帶動4月營收以47.18億元，創下歷史新高，自結單月稅前盈餘達5.52億元，交出年增67.09％，歷史單月次高紀錄，每股稅前盈餘0.45元。

累計1～4月稅前盈餘16.11億元，年增177.26％，每股稅前盈餘1.3元。

有鑑於國內新冠疫情嚴峻，篩檢需求陡增。長興的抗體及抗原快篩試劑產品，均取得衛福部專案製造許可，由於自有產能已建置完成，將可穩定出貨為防疫作出貢獻。

營運表現耀眼的長興，4月營收47.18億元，月成長5.92％、年成長48.61％；累計1～4月營收159.21億元，年增47.35％。以營收增幅來看，電子材料事業單位成長最為明顯，除了乾膜光阻出貨維持在高檔之外，真空壓膜機的出貨增加，貢獻營收成長；合成樹脂、特用材料的營收也較上月微幅成長。

長興表示，原物料持續上漲，該公司長興除了透過售價部分反應之外，受惠於產品組合及高出貨量的規模經濟效益下，4月毛利率較上月提升，營益率11.17％，較上月增加了1.05個百分點，單月營業利益5.27億元、稅前盈餘5.52億元，分別較上月成長16.9％與30.86％，獲利成長幅度高於營收增幅。

長興公司持續投入研究發展，發展高附加價值產品，以提升營運績效。以特用材料事業單位為例，4月份因新產品開始出貨及高值產品比重增加，毛利率顯著提升，成為公司獲利成長的主因之一，預期第二季新產品出貨量穩定增加，對營收及獲利的貢獻度可望持續提高。

(工商 )