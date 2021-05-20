暫時關閉部分門市 麗嬰房5月營收受影響 19:222021/05/20 工商 李麗滿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麗嬰房（2911）因COVID-19疫情嚴峻，為配合政府防疫工作以及保障同仁健康安全，將暫時關閉部分實體門市；麗嬰房強調，配合政府防疫要求，將視各地區疫情狀況彈性恢復營業，預計將直接影響5月營業收入。 惟後續仍需視疫情狀況而定，目前公司財務狀況健全，部分門市短期暫停營業尚不致造成重大影響。 日盛證券即日起暫時關閉營業大廳電視牆、單機及現場開戶作業 無視「準3級」警戒 竹市香山區KTV照常營業遭開罰 (工商 ) #麗嬰房 #暫時 #關閉 #門市 #政府防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸公安等家屬子女簽證遭停發 美使館：因中國拒絕接收被遣返人員 09:522021/05/18 兩岸 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 國內疫情升溫 嘉縣宣布禁公祭、圖書館閉館 12:172021/05/18 生活 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 急買菜防疫卻忘戴口罩 張麗善到斗南菜市場發口罩 10:452021/05/18 寶島 廟口停業至5月23日 不戴口罩將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 雙北封城？ 備戰準四級警戒 04:102021/05/18 財經要聞 基隆新增1確診 50歲婦連11天到南興巿場採買 11:102021/05/18 生活 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 同舟共濟 守護台灣 04:102021/05/18 地方新聞 財經熱門新聞 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 萬海3根漲停彈回百元 內行曝股價狠甩長榮、陽明關鍵 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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