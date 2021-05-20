麗嬰房（2911）因COVID-19疫情嚴峻，為配合政府防疫工作以及保障同仁健康安全，將暫時關閉部分實體門市；麗嬰房強調，配合政府防疫要求，將視各地區疫情狀況彈性恢復營業，預計將直接影響5月營業收入。

惟後續仍需視疫情狀況而定，目前公司財務狀況健全，部分門市短期暫停營業尚不致造成重大影響。

日盛證券即日起暫時關閉營業大廳電視牆、單機及現場開戶作業
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(工商 )

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