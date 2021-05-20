高雄巿各區公所執行未戴口罩稽查。（民政局提供）

高雄巿各區公所執行未戴口罩稽查。（民政局提供）

因應全國防疫警戒提升至第三級，高市府19日公布加嚴防疫政策，只要外出沒戴上口罩就要開罰，民政局19、20日兩天共舉發21件。

民政局19日動員各區公所至各大夜市及公園稽查，查獲舉發未戴口罩4件，包含前鎮區公所2件（崗山仔公園）、小港區1件（漢民夜市外圍道路）、三民區1件（吉林街夜市），依傳染病防治防第37條規定當場舉發，處3000元至1萬5000元罰款。

20日各區公所針對菜市場、夜市、公園嚴加稽查，截至中午為止，共舉發未戴口罩17件，分別是前鎮區2件（民權公園、08兒童遊戲公園）、大社區5件（大社文中二公園4件、中山路及三民路囗攤商1件）、小港區3件(小港二苓市場)、左營區1件(蓮潭路及明潭路口)、梓官區1件（蚵仔寮竹筏公園）、苓雅區4件（三和市場2件、四維香花公園2件）、旗山區1件(旗山老街）。

民政局長閻青智呼籲，疫情嚴峻，戴口罩仍是現階段中斷傳播鏈的有效措施，籲請民眾確實全程佩戴口罩再外出，以免造成防疫破口。

(中時 )