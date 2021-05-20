日盛金總經理王芝芳辭職 董事長黃錦瑭兼任 19:302021/05/20 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日盛金控公告董事會通過，因總經理王芝芳辭職，職務由董事長黃錦瑭兼任。 日盛金控重訊指出，王芝芳請辭日盛金控總經理職，由黃錦瑭兼任總經理，生效日期將送請主管機關核准，新任生效日期將依主管機關核准內容為準。 永豐餘董事會選出新任董座劉慧瑾 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 (工商 ) #日盛金 #王芝芳 #總經理 #辭職 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航海王回來了 貨櫃三雄齊攻漲停 11:302021/05/18 財經 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 04:102021/05/18 財經要聞 何奕達：全面轉型為專業董事團隊治理 守護永豐餘下個百年 12:232021/05/17 財經 八大投顧建議投資人…… 不摸底不殺低 待恐慌情緒消化 04:102021/05/17 財經要聞 疫情嚴峻 台東縣議員建議縣界設管制站 18:572021/05/17 生活 參謀總長熱門人選 張哲平、陳寶餘、王信龍 04:102021/05/18 焦點要聞 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 12:012021/05/18 財經 疫情中趕拍戲 王傳一自我禁足與家人隔離 女兒驚喜探班 16:012021/05/17 娛樂 宣捷幹細胞與北醫簽署體外培養擴增技術方法 15:242021/05/17 財經 電信三雄 5G資費價格戰開打 04:102021/05/17 產業．科技 《科技》鴻海旗下夏普攜手Fikser 開發車載螢幕及介面 07:452021/05/18 財經 財經熱門新聞 外資大賣走人台幣升轉貶 - 財經要聞 - 工商時報 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 萬海3根漲停彈回百元 內行曝股價狠甩長榮、陽明關鍵 - 財經 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。