日盛金控公告董事會通過，因總經理王芝芳辭職，職務由董事長黃錦瑭兼任。

日盛金控重訊指出，王芝芳請辭日盛金控總經理職，由黃錦瑭兼任總經理，生效日期將送請主管機關核准，新任生效日期將依主管機關核准內容為準。

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(工商 )

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