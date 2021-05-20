國票金與廈門、雲南國際信託簽訂合資合同 19:292021/05/20 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國票金控公告擬與廈門國際信託公司、雲南國際信託公司簽訂合資合同，後續投資待大陸審批機關核可後手可進行。 國票金表示，該公司擬與廈門國際信託有限公司、雲南國際信託有限公司簽訂合資合同，計畫合資於大陸設立貨幣經紀公司，合資案經5月20日董事會通過，但後續投資仍須經大陸審批機關核可。 台股大跌沒在怕… 外資大買334億 陸商務部：外商平等參與雙循環 (工商 ) #國票金 #信託 #合資 #廈門 #雲南國際 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 台中關23大場所 民代籲紓困配套 04:102021/05/18 地方新聞 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 穩定股市 國安基金：隨時可啟動 04:102021/05/18 財經要聞 2021國慶煙火 重返高雄榮耀登場 07:002021/05/18 生活 美再次阻撓 安理會無法通過以巴衝突聲明 03:412021/05/18 國際 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 國戰會論壇》分散式作戰之比特幣（譚傳毅） 10:002021/05/18 海納百川 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 財經熱門新聞 3大利空爆了！謝金河1句示警台股 散戶注意 - 財經 H組永不停電 專家洩這區房價沒說的秘密 - 財經 全台停課 突引爆筆電之亂 - 財經要聞 - 工商時報 幣圈遭血洗 女股神信心喊話 比特幣24小時飆漲近40％ - 財經 賺了就跑 當沖比重逼近5成 上周3檔違約交割股現況曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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