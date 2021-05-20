國票金控公告擬與廈門國際信託公司、雲南國際信託公司簽訂合資合同，後續投資待大陸審批機關核可後手可進行。

國票金表示，該公司擬與廈門國際信託有限公司、雲南國際信託有限公司簽訂合資合同，計畫合資於大陸設立貨幣經紀公司，合資案經5月20日董事會通過，但後續投資仍須經大陸審批機關核可。

(工商 )