世界先進20日公布，桃園晶圓三廠一位同仁日前因收到政府發送的新冠肺炎警示簡訊，而自行至快篩站做新冠肺炎篩檢。17日得知快篩結果為陽性後，隨即被送往檢疫所進行14天的隔離，目前正在隔離中；送往檢疫所的同時，該名同仁亦進行PCR檢驗，但檢驗結果尚未公布，是否確診需待衛福部疾管署正式公告。

世界先進表示，在17日得知此一消息，除全力協助該名同仁外，亦於第一時間先匡列接觸者，採取必要的隔離措施，並進行廠區全面消毒，以一貫的超前部署態度，執行最高規格防疫，防堵可能的疫情擴散；同時，主動通知同仁、客戶、合作夥伴與主管機關，力求資訊透明。

由於該名同仁為非直接生產區域同仁，公司的生產及營運皆在可控管的範圍內，目前未受影響。

事實上，世界先進公司自18日起，在不影響生產與營運的前提下，台灣廠區之非生產區域的同仁已啟動居家辦公與異地辦公之人員分流作業；暫停公司所有海外出差與群聚性活動外，亦暫停訪客進入公司，必要進入之廠商須嚴格遵守公司防疫規定。

值此疫情急遽升溫期之際，世界先進會持續關注全球疫情發展與政府的防疫政策，並依照衛福部疾管署的規定，適時修正並對外公布最新的防疫作為，確保同仁健康與公司生產營運不受影響。

(工商 )