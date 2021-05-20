台灣證券史上首度因疫情宣布短期全面暫停股東會。金管會宣布5月24日至6 月30日暫停公開發行公司召開股東會，將延期到7、8月擇期召開；至於股利發放時程，配股須經由股東會同意才能發放，配息則依據公司章程規定。

因應疫情升溫，金管會證期局副局長蔡麗玲今天宣布，5月24日至6月30日將全面暫停公開發行公司召開股東會，受影響公司延期至7月至8月期間再擇期召開，屆時也傾向鬆綁一天上限百家的規定。此次受影響家數共計1931家，包含上市923家、上櫃763家與興櫃245家。

證交法規定公司須於6月底前召開股東會，違反規定將處新台幣24萬元至480萬元罰鍰，蔡麗玲宣布，因應疫情期間非常措施，此規定會停止適用，不會作出開罰。

集保結算所總經理朱漢強強調，此暫行措施只有暫時停止召開股東「會議」，原來的股務事務都沒有停止，各公司開會通知單照常寄送，若有徵求委託書、進行電子投票、統計驗證或新聞公告與揭露，都必須照常辦理。

近期外界關注的東元改選，東元黃茂雄、黃育仁父子經營權之爭，股東電子投票結果規劃在24日下午公布，就必須照原計畫執行。

此為台灣證券史上首度因疫情衝擊，全面暫停召開股東會，媒體高度關注，若股東會延期辦理，股利政策是否須待延期以後的股東會舉行，經股東會同意始能發放。

蔡麗玲表示，發放股票股利涉及股本變動，依公司法規定須取得股東同意，也就是說，若公司預計配發股票股利，股民要等到7、8月股東會召開以後才會領到；至於現金股利視各公司章程，若章程授權不需經股東會，即可提早發放，若章程沒有授權或明定須經股東同意，就必須依章程辦理。

朱漢強說明，此次暫停召開的1931家，原擬舉辦股東會期間為5月24日至6月30日，依照公司法規定，股東會召開2個月以前就須停止過戶，上述公司都已依原訂期間內完成作業，此次股東會延期召開，不必再次辦理股東停止過戶作業。

金管會統計，截至今天為止共計57家已召開股東會，明天尚有7家，會依照審慎防疫措施如期舉行。也就是代表此次股東會暫行措施，有64家公司不受影響，在措施實施以前即已召開股東會。

蔡麗玲表示，目前台灣面對嚴峻疫情，加上適逢股東會旺季，防疫需靠各界團結與配合，籲請資本市場所有參與者共體時艱。

(中央社)