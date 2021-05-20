中美洲友邦宏都拉斯疫情嚴峻，媒體報導，薩爾瓦多將中國捐贈的科興疫苗部份轉讓給宏都拉斯，恐影響台灣與宏都拉斯邦誼。外交部發言人歐江安對此表示，宏都拉斯七個地方政府洽獲薩爾瓦多捐贈的三萬多劑疫苗其實是AstraZeneca疫苗，並非中國疫苗。

歐江安說，宏國政府面對嚴峻的新冠肺炎疫情，正全力設法透過多元管道取得疫苗，以保護宏國人民的健康。

此外，報導中提及中國「捐贈」並於日前運抵薩爾瓦多的中國科興疫苗，事實上該批疫苗是由薩國政府自行採購，而不是由中方贈與。

歐江安指出，對於部分媒體甘願配合中國的宣傳和假訊息攻勢，進行混淆事實的錯誤報導，外交部表示極為遺憾。該報導未經嚴謹查證，企圖製造台宏邦誼不穩的假象、造成台灣人民與民主政府之間的矛盾，並蓄意打擊我政府的形象；此外，相關報導也極浮誇聳動，實不可取，外交部特別澄清說明。

歐江安強調，外交部在維護國人健康權益的前提下，也將繼續秉持同舟共濟的精神，結合理念相近國家的力量，協助友邦設法取得所需疫苗，共同渡過公衛危機、捍衛民主，並協助保護友邦人民的健康與安全。

(中時 )