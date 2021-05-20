新北市土城區學府路診所近日接獲衛生局通知，指14日看診病患有人確診新冠肺炎，診所內部緊急大消毒，並要求接觸病患的醫護同仁返家隔離至28日，診所近日也緊急貼出公告休診，直至29日重新看診。

土城區宏陽耳鼻喉科診所公告指，14日早上有位看診病患確診，為保護看診病患，避免交叉感染機會，決定休診至28日，雖然目前診所同仁身體狀況一切正常，但將29日後將以最安全的人員、環境，為大家繼續服務。

診所也提醒民眾，將口罩戴好戴滿，勤洗手消毒，避免出入公眾場所，保持社交距離。

(中時 )