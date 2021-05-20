國防部軍醫局指出，三軍總醫院松山分院已於5月19日轉型為中央防疫專責醫院，給予患者最佳醫療照護。再者，國軍總醫院醫療支援兩處集中檢疫所，迄今投入醫護人力計3289人次，共計收容5894人次。

同時，因應中央疫情的提升，三總及各國軍醫院協助地方政府，即於第一時間至萬華等4處開設篩檢站，累計已篩檢1083人，並於今日預劃由三總支援新北市開設1處篩檢站。

此外，國軍化學兵配合地方政府，執行長時間大面積消毒，迄今累計派遣2001人次，消毒室外面積295萬1,411平方公尺、室內空間31萬8945立方公尺；另國軍營區除了已有8處供檢疫所使用中，會再提供20處營區，待衛福部現勘後得以運用，期能發揮最大的防疫量能，達成國家賦予的使命。

國防部表示，國軍秉持與時間賽跑的精神，永續努力守護國人安全與健康。因應中央流行疫情指揮心提升全國疫情至第三級警戒，國軍除了遵從各項防疫指引外，並全力協助中央及各縣市政府的因應措施，執行防疫作為。

(中時 )